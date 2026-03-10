[故障者情報]ヴァンフォーレ甲府は10日、FWスタチオーリ・ミケーレが左大腿二頭筋損傷と診断されたことを発表した。全治約8〜10週間となる。クラブによると、5日のトレーニングで負傷。日本体育大から今季加入し、ここまでリーグ戦3試合の出場で1ゴールを記録していた。