開催：2026.3.10会場：ダイキン・パーク結果：[アメリカ] 5 - 3 [メキシコ]WBCの試合が10日に行われ、ダイキン・パークでアメリカとメキシコが対戦した。アメリカの先発投手はＰ・スキーンズ、対するメキシコの先発投手はＭ・バレダで試合は開始した。3回裏、3番 Ａ・ジャッジ 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでアメリカ得点 USA 2-0 MEX、7番 Ｒ・アンソニー 2球目