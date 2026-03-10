開催：2026.3.10会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム結果：[プエルトリコ] 4 - 1 [キューバ]WBCの試合が10日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでプエルトリコとキューバが対戦した。プエルトリコの先発投手はＥ・ロドリゲス、対するキューバの先発投手はＪ・ロバイナで試合は開始した。2回裏、9番 Ｍ・マルドナド 初球を打ってレフト線へのタイムリーツーベースヒッ