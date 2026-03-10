Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。小沢仁志とともに『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演した際のオフショットを公開し、話題を集めている。 【画像】佐久間大介の家族ショット＆小沢仁志・伊藤遼アナウンサーとの2ショットなど『しゃべくり007』 ■佐久間大介 「せっかくなんで、家族写真撮りましたw（父ちゃん、ごめんw）」 佐久間は投稿で、映画『スペシャルズ』の番宣として『しゃべくり007』に出演