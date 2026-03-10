俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、63）が10日までに、自身のブログを更新。アーティストのGACKT（52）にもらった誕生日プレゼントを披露した。【写真】手書きメッセージも！GACKTからの誕生日プレゼントを披露した川崎麻世が川崎は「毎年続くGACKTからのバースデープレゼント」と題し、GACKTとの２ショット写真を投稿。「今年も仲良しのGACKTから誕生日プレゼントが届きました」と報告し、中身が大好きな「お茶」であっ