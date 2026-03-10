警察車両の赤色灯10日午前10時40分ごろ、北海道上富良野町の上富良野岳で「雪崩に巻き込まれた者がいる」と110番があった。富良野署によると、外国人とみられる成人男性1人が巻き込まれ、同じパーティーの数人で掘り起こしたが意識不明という。道警は救助に向かうとともに詳しい状況を調べている。道警によると、男性らはバックカントリースキーをしていたとみられる。上富良野岳では5日にも台湾の40代男性1人が雪崩に巻き込