森永製菓は、コメダが運営するフルサービス型の喫茶店「珈琲所 コメダ珈琲店」とコラボレーションした菓子5品を17日より新発売する。【写真】『シロノワール』はメープル香るサンドクッキーにコメダ珈琲店の人気メニューの味わいを、森永製菓の定番ブランドで再現した、驚きと楽しさのあるラインアップ。ココアビスケットクランチが心地よい『小枝＜クロネージュ＞』、ふわもちマシュマロが特長の『ミニエンゼルパイ＜クロネー