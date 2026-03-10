滋賀県の三日月大造知事＝2月、大津市北陸新幹線敦賀（福井県）―新大阪の延伸ルート再検討を巡り、滋賀県の三日月大造知事は10日の記者会見で、与党によるヒアリングが実施された場合は「（滋賀県を通る）米原ルートは求めていないということは申し上げることになると思う」と述べた。ルートに関し、従来通り現行計画の「小浜京都ルート」を支持する考えを強調。与党整備委員会が今国会中に結論を出す方針で一致したことにつ