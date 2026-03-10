中国山東省青島市の港に停泊するコンテナ船＝2025年12月（新華社＝共同）【北京共同】中国税関総署が10日発表した貿易統計によると、1〜2月の輸出は前年同期比21.8％増の6565億ドル（約103兆円）だった。輸入は19.8％増の4429億ドルで、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は2136億ドルの黒字に拡大した。日本向け輸出は8.9％増。主要な国・地域別では、マイナスだった米国を除いて、日本の伸び率が最も小幅だった。中国は1月6日