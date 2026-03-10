椎名林檎が3月11日、ニューアルバム『禁じ手』をリリースする。これにともなって同アルバム収録新曲「至宝」のミュージックビデオを同日午前0時よりYouTubeプレミア公開する。自作曲封印という“禁じ手”を掲げた新作アルバムのオープニングトラックを飾る「至宝」では、世界的な作曲家であり、ジャズトランぺッターの三宅純が作編曲を手掛けたトラックに、椎名林檎が作詞のフランス語で歌唱した。フランス・パリ発のハイジュエリ