撮影◎板橋淳一 / 柴田和彦上白石萌音が4月11日、東京ガーデンシアターにて＜Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26 《texte》＞追加公演を開催する。同公演がWOWOWにて独占生中継されることが決定した。2月25日リリースの10thアニバーサリーアルバム『texte』は、上白石萌音のデビューミニアルバム『chouchou』と同じく、“映像作品にまつわる楽曲を歌う”というコンセプトで制作されたもの。いわば上白石萌音の歌手としての“原点