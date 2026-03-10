◆オープン戦ＤｅＮＡ―広島（１０日・横浜）スタメンが発表され、広島はドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が復帰した。７日の中日戦（マツダ）で右膝に自打球を当てて途中交代。８日の同戦は欠場していた。また、体調不良により静養していた菊池涼介内野手も３試合ぶりに出場。開幕投手候補の森下暢仁投手が先発する。広島のスタメンは以下１（二）菊池２（右）中村奨３（中）平川４（三）佐々木５（指）ファビアン６（