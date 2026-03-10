韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2026年3月9日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の特集記事を組み、韓国対オーストラリア戦で9回に失策を記録したジャリッド・デール内野手（25）に「ありがとう」と感謝した。1次ラウンド突破の条件は「5点差以上かつ2失点以下の勝利」1次ラウンド・プールCは9日に東京ドームで行われ、韓国がオーストラリアを7−2で下し、準々決勝にコマを進めた。試合は、韓国が2回にムン・ボギョ