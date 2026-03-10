© DCTentertainmentDREAMS COME TRUEが、3月18日にリリースする19thアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』のリリースに先駆け、初回限定「ハワイ ライヴ盤」「アコ味 & オキナワ ライヴ盤」に収録される特典映像のダイジェストを公開した。初回限定「ハワイ ライヴ盤」は、2015年吉田美和生誕を記念し開催されたハワイでのライブ映像「DREAMS COME TRUE Special Live in Hawaii よしだみちゃん、生まれて飛び出てジャジャ