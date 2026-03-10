10日午前、岐阜県可児市の製紙工場で、作業中に高濃度の一酸化炭素が漏れたとみられ、作業員の20代から60代の男性6人が病院に運ばれ、うち60代の男性が意識不明の重体です。 消防によりますと、午前9時50分ごろ、岐阜県の大王製紙可児工場で、「作業中の男性がガスを吸った」と、工場の関係者から119番通報がありました。 警察によりますと、一酸化炭素を送るためのバルブの交換作業中に、何らかの原因で一酸化炭素が