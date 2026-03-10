◆フランス２部リーグダンケルク１―１Ｓランス（９日・ダンケルク）Ｓランス所属の日本代表ＭＦ中村敬斗はフル出場し、０―１の後半アディショナルタイム５分に右足で同点ゴールを決めた。試合は１―１で引き分け。フル出場した。ＤＦ関根大輝は後半１４分からプレーした。中村が今月下旬の森保ジャパンの英国遠征に向け、調子を上げてきた。リーグ戦７試合ぶりの今季９点目は、チームを敗戦の危機から救う貴重な同点弾とな