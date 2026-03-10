＜LuckyFes’26＞の出演アーティスト第一弾が発表され、以下、59組のアーティストの出演が明らかとなった。■DAY1：8月8日（土）・相川七瀬・石崎ひゅーい・打首獄門同好会・AKB48・氣志團・きゃりーぱみゅぱみゅ・Klang Ruler・ゴールデンボンバー・しなこ・SWEET STEADY・超能力戦士ドリアン・Novelbright・FRUITS ZIPPER■DAY2：8月9日（日）・青木陽菜・CANDY TUNE・CUTIE STREET・高嶺のなでしこ・冨岡 愛・NiziU・ファントム