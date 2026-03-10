マウンドで抱擁、解けない選手の輪…1次ラウンド突破で大喜びの韓国ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、東京ドームの1次ラウンド・プールCで韓国が豪州に7-2で勝利した。2勝2敗で台湾を含む3か国が並んだが、「失点率」の差で韓国が2位で4大会ぶりの1次ラウンド突破を決めた。韓国の選手は試合後、まるで優勝したかのように喜び爆発。帽子を高く放り投げ、号泣する選手もいた。意外な光景はなぜ生まれたのか。試合