◆大相撲春場所３日目（１０日、エディオンアリーナ大阪）２連敗の横綱・大の里（二所ノ関）はどうしたんだろう。立ち合いの当たりが弱い。右を差しても前に出られない。２日目の熱海富士（伊勢ケ浜）との一番も立ち合いではじかれてしまった。藤ノ川（伊勢ノ海）とは初顔。学生出身力士は小兵に強いという通説もあるが、中に入られて苦し紛れの引き技に逃げると墓穴を掘る可能性もある。もろ手の立ち合いから突き放すのがベスト