宮城県岩沼市の海岸で去年4月、山形市出身の保育士の女性を殺害した罪などに問われている男の裁判で、検察側は懲役25年を求刑しました。起訴状などによりますと、宮城県岩沼市の無職・佐藤蓮真被告（22）は去年4月、岩沼市の海岸で山形市出身で仙台市の保育士・行仕由佳さん（当時35）の胸などを複数回刺して殺害し遺棄した罪などに問われています。仙台地裁で開かれた9日の裁判で検察側は「被害者の好意に付け込み金を借りて利用