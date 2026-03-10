関東では真冬並みの寒気の影響で、栃木・宇都宮市では3月としては21年ぶりの大雪となりました。東京都心でも雪が降り、積雪の恐れがあります。強い寒気の影響で、10日午前9時に宇都宮市で12cmの積雪を観測しました。3月に10cm以上の雪が積もるのは21年ぶりです。街の人は「朝出かける前にすごく雪降ってて、やばいなこれと思って。前回の雪で今年の雪終わりだなと思ったんですけど、また降るとは」と話します。栃木県には、午前11