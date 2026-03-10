携帯電話会社「楽天モバイル」の回線を不正契約するためのウェブサイトを運営した疑いで、19歳の男が逮捕された。19歳の無職の男は、「楽天モバイル」の通信回線を他人名義で契約できるサイトを作成・運営していて、利用者が不正に契約するのを手助けした疑いが持たれている。男は調べに対し、「頼まれたからやったかもしれない」などと容疑を認めているという。また、このサイトを使い、他人名義で契約した疑いで20歳の男も逮捕さ