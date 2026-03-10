8月8日、9日、10日、11日に茨城・国営ひたち海浜公園にて4日連続で開催する音楽フェス『LuckyFes'26』の第1弾出演アーティスト59組が発表された。AKB48、きゃりーぱみゅぱみゅ、BABYMETAL、Dragon Ash、FRUITS ZIPPER、NiziUら豪華ラインナップとなっている。【画像】豪華！『LuckyFes'26』第1弾出演アーティスト59組『LuckyFes』は「音楽と食とアートの祭典」をテーマに2022年に誕生。音楽のクロスオーバーを掲げ、ポップスや