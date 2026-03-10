吉本新喜劇の小籔千豊（52）が9日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1・58）に出演。M-1グランプリ出場の真意を語った。2005年に新喜劇の川畑泰史とM-1に挑戦し準決勝まで進み、23年にはムーディ勝山と組んで3回戦で敗退した。小籔はかつて組んでいたコンビ「ビリジアン」を01年に解散。会社に解散することを言ってない時に、社員から「今年の年末に漫才の大きい大会ができるから、あんたらも頑張