去年10月から12月のGDP＝国内総生産の改定値が発表され、実質成長率は、わずかなプラス成長にとどまった1次速報の年率0.2％から、1.3％に上方修正されました。【映像】10−12月期GDP ＋1.3％に上方修正内閣府が発表した去年10月から12月の実質GDP成長率の2次速報値は、前の3か月と比べてプラス0.3％、年率換算ではプラス1.3％でした。年率でプラス0.2％だった先月（2月16日）の1次速報から上方修正されました。最新の経済