10日午前10時40分ごろ、北海道上富良野町の上富良野岳で「雪崩に巻き込まれた者がいる」と110番があった。富良野署によると、成人男性1人が巻き込まれたとみられ、意識不明という情報がある。道警が救助に向かっている。