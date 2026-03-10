警視庁楽天モバイルの通信回線を他人名義で不正契約できるサイトを開設したとして、警視庁などの合同捜査本部は10日までに、電子計算機使用詐欺ほう助の疑いで、東京都練馬区の無職の男（19）を逮捕した。捜査本部によると、2024年6〜11月、100人以上がサイトを利用して計約千回線を契約し、約60万円の収益があったとみられる。このサイトを利用して不正契約をしたとして、電子計算機使用詐欺の疑いで、北海道旭川市の高専生の