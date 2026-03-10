【ベルギーリーグ】シント＝トロイデン 2−1 サークル・ブリュッヘ（日本時間3月9日／大王わさびスタイエンスタジアム）【映像】DFもGKも手出しできない絶妙コースへのパスシント＝トロイデンに所属する日本代表FW伊藤涼太郎が、美しすぎるスルーパスで決勝ゴールを演出したシーンに賞賛が集まっている。シント＝トロイデンは日本時間3月9日、ベルギーリーグ第28節でサークル・ブリュッヘと対戦。セントラルMFとして先発出場し