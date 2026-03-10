犬が『へこんでいる』ときにみせるサイン５選 犬は何かを失敗したり怒られたりしたとき、人間と同じようにへこんでしまうことがあります。ここでは、犬が『へこんでいる』ときにみせるサインをみていきましょう。 1.背中を丸めて俯く 犬はへこんでいるとき、背中を丸める姿勢をとることが多くあります。さらに、顔を下に向けて俯くような様子を見せることもあり、その姿はまさに「へこんでいる人」のようです。 2.元気なく伏