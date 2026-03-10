飼い主さんが利用している『食事管理アプリ』で愛犬ペキニーズさんの写真を撮ってみたら…。思わず納得！？解析結果がおもしろ可愛いと話題になっているのです。 クスッと笑ってしまうその光景は記事執筆時点で20万回を超えて表示されており、1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『食事管理アプリ』で犬の写真を撮ったら…思わず納得してしまう『解析結果』】 『食事管理アプリ』で犬の写真を撮ったら