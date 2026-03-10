俳優・岡田准一の著書『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』（ワニブックス）が2026年3月6日に発売された。 【写真】岡田准一の著書『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』の表紙 本書は、岡田がナビゲーターを務めるラジオ番組『GROWING REED』が放送開始20周年を記念して刊行された一冊。同番組は2005年、岡田が24歳のときにJ-WAVEでスタートし、各界で活躍する“知の巨人”たちと