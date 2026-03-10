一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を3月9日正午から10日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上が割引となる。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間、8月12日から15日までのお盆期間は対象外となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、パークハイアットニセコHANAZONO（朝食付）が62,170円から、ホテルニューオータニが34,355円から、ラビスタ東京ベイが18,780円から、ザ・カハラ・