ルフトハンザ・ドイツ航空は、ボーイング787-9型機の新型ビジネスクラス「ルフトハンザ・アレグリス」の提供開始日をさらに前倒しし、3月23日から提供する。「ルフトハンザ・アレグリス」を搭載したボーイング787-9型機は、2025年8月に初受領。2025年10月9日に運航を開始し、現在は8機を運航している。座席認証の遅れにより販売ができていなかった。当初は4月15日以降、その後は3月29日以降の搭乗分を対象として販売していた。対象