ダイソーをパトロールしていると、ペット用品売り場でまさかの出会いが…！ホームセンターなどで買ったら500円くらいするようなブラシ付きグローブが、なんと200円で販売されていたんです。換毛期の時期には特に活躍してくれて、実際にペットに使ってみるととても気持ちよさそう♡優秀なグッズなので要チェックです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ペットブラシグローブ価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソー