KDDIとワイヤ・アンド・ワイヤレス（Wi2）は、4月から順次「au Starlink フェリーWi-Fi」の導入船舶を新たに7隻拡大すると発表した。 これまで新日本海フェリーや東京九州フェリーなどの8隻で導入されていたが、今回新たに太平洋フェリーやオーシャン東九フェリーの船舶が加わることで、対応船舶数が約2倍に拡大する。主要都市間を結ぶ圏外が多い長距離フェリー航路においても