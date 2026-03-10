お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武さんは3月9日、自身のInstagramを更新。64歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真】木梨憲武＆安田成美のバースデーショット「成美さんと仲良しいいですね〜！」木梨さんは「本日、64才部門ジジー協会！組合チョーに選出されました」とつづり、3枚の写真を公開しました。1枚目には、俳優で妻の安田成美さんとのツーショットを掲載。「憲武おめでとう」と書かれたプレートが乗ったケーキ