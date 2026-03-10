長崎商業高校の生徒がスポーツビジネスの最前線を学ぶ校外学習に臨んでいます。 長崎スタジアムシティを訪れたのは、長崎商業高校スポーツビジネスコースの2年生38人です。 地域課題の解決や人材育成を目的とした学習プログラムの一環で、 スタジアムシティを運営するリージョナルクリエーション長崎の社員が特別講義を行いました。 （リージョナルクリエーシ