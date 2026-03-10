今井の合流はあるか、今後の動きが注目されそうだ(C)Getty Images日本代表「侍ジャパン」は3月8日に第6回WBC1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）を戦い、4−3で勝利。C組1位で6大会連続の8強進出を決めた。【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見るしかしここからが厳しい戦いとなりそうだ。米マイアミに移って戦う準々決勝以降の戦いでは、対戦が有力視されているD組のドミニカ共和国、ベネズ