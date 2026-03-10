石川県内の全日制公立高校の一般入学試験が10日から2日間の日程で始まり、40校あわせて6050人が試験に挑んでいます。時折、雪まじりの雨が降る寒さとなったけさの石川県内。金沢二水高校では400人の募集定員に対して559人が受験し、倍率は全40校で3番目に高い1.40倍となっています。初日は午前9時の国語を皮切りに理科と英語の試験が行われ、緊張感がただよう中で受験生たちが試験に臨んでいます。今回の全日制公立高校の一般入試