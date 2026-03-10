熊本空港とJR肥後大津駅を結ぶ「空港ライナー」が、今年の夏から有料化されることになりました。 【写真を見る】熊本空港⇔JR肥後大津駅「空港ライナー」今夏から有料化へ 現在、運行されているジャンボタクシー「空港ライナー」の運賃は無料で、費用は熊本県などが支出しています。 県によりますと、今年度の運行費用は約5000万円で、県が約3700万円、その他は大津町などが負担しています。 利用者