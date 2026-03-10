NPB(日本野球機構)は10日、「2026年プロ野球ファーム日本選手権（仮称）」を、静岡県静岡市の静岡草薙球場にて開催することを発表しました。これまでイースタン・リーグとウエスタン・リーグの「2リーグ制」で行われてきたファーム。今季から「1リーグ3地区制」へと変更になります。そして各地区の覇者とワイルドカードが激突するトーナメント方式となり、10月3日（土）にファーストステージ（準決勝）を2試合、4日（日）にファイ