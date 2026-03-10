歌手の工藤静香さんが3月9日、自身のインスタグラムを更新。6月中旬発売予定のニューアルバム制作の様子を公開しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】 6月発売の新アルバム制作現場を公開 「コンサートではみんなで拳を上げたくなります！」新曲「Warrior」やボイトレの裏側も工藤さんは投稿で「今日は盛り沢山の日でした」と振り返り、アルバム制作とグッズ開発の両方が順調に進んでいることを報告。6月中旬のリリースに