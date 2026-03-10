アサヒグループホールディングス（ＨＤ）は１０日、システム障害の影響で延期していた２０２５年１〜９月期連結決算（国際会計基準）を発表した。売上高にあたる売上収益は前年同期比０・６％減の２兆１５４８億円、最終利益は２６・２％減の１０２８億円だった。アサヒは２５年９月末にサイバー攻撃に伴うシステム障害が発生した影響で、決算発表を延期していた。受注や出荷が大幅に滞り、１〜９月期では事業利益について１