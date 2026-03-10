◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB アメリカ 5-3 メキシコ(日本時間10日、ダイキン・パーク)アメリカがメキシコを撃破し三つ巴の戦いから頭一つ抜けました。試合前、アメリカ、メキシコ、イタリアが2勝0敗で三つ巴の状態でしたが、日本時間10日にアメリカとメキシコが直接対決。アメリカはサイ・ヤング賞のポール・スキーンズ投手がメキシコ打線から三振を奪い圧倒中、3回に主将のアーロン・ジャッジ選手が2ラ