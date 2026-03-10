10日朝の日経平均株価は一時1900円以上値を上げました。東京証券取引所から中継です。東京株式市場では9日の大幅な下落から一転し、広く買い注文が入る展開となっています。10日朝の東京株式市場では、取引開始直後から全面高の展開となり、上げ幅は一時1900円を超え5万4000円台まで回復しました。アメリカのトランプ大統領がCBSのインタビューで、イランへの軍事作戦について「ほぼ終わった」と述べたことで、株式市場では原油価