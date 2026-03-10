（資料写真）１０日午前６時５０分ごろ、川崎市幸区河原町の市営河原町団地１２号棟の一室で、「白い煙が見える」と１１９番通報があった。火元の居室が全焼。男性が病院に搬送され、死亡が確認された。神奈川県警幸署が身元や出火原因を調べる。署によると、この部屋には５０代男性が住んでおり、連絡が取れていない。