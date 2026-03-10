【一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time!】 4月11日～ 順次発売予定 価格：1回750円 BANDAI SPIRITSは、ハズレ無しのキャラクターくじ「一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time!」を4月11日より全国のローソンなどで4月11日より順次発売する。価格は1回750円。 本商品は、アニメーション作品「トムとジェリー」をモチ