会社員の給与から毎月天引きされている社会保険料は、一定のルールに基づいて決定されています。中でも「4～6月の給与」が保険料の金額に影響すると聞いたことがある人もいるかもしれません。 実際に、この期間の収入が社会保険料の算定に大きく関係しており、残業代や副業収入によって将来の保険料が変わる可能性があります。本記事では、4～6月の給与と社会保険料の関係、残業や副業の影響について分かり