近年、ネット通販の利用増加に伴い「置き配」を利用する家庭が増えています。一方で、玄関先に置かれた荷物が盗まれる「置き配盗難」への不安を感じる人も少なくありません。 防犯カメラや宅配ボックスなどの対策を検討しているものの、初期費用がかかるため導入を迷うケースもあるでしょう。では、こうした設備を設置することは、結果的にお得といえるのでしょうか。費用と効果の観点から考えてみます。 置き