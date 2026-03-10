1次ラウンドプールB○米国5−3メキシコ●＜現地時間3月9日ダイキン・パーク＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表が無傷の3連勝。過去対戦1勝3敗の難敵メキシコ代表を下し、プールBの単独首位に立った。米国は昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたポール・スキーンズが先発マウンドに上がり、2イニング三者凡退の好スタート。3回表の二死から失策で走者を背負い、1番デュランに初安打をライト